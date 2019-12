LIVE | Ntab pakt overtuigend goud op 500 meter bij NK afstanden in Thialf

Opinie Het is ondenkbaar dat Nuis straks thuiszit tijdens de belangrij­ke toernooien

23 december Het lot van de Kjeld Nuis ligt in handen van de selectiecommissie van de KNSB, nu hij zich door een zware griep heeft moeten afmelden voor de NK afstanden. Een aanwijsplek moet snel zijn kant op komen, want Nuis hoort op de belangrijke toernooien thuis. Het is toch ondenkbaar dat hij er niet bij is op de WK afstanden in Salt Lake City, waar hij een jaar eerder twee wereldrecords reed?