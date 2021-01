LIVE | Ontknoping wacht op 5000 meter: pakt De Jong of Schouten Europese allroundtitel?

Klaar voor EK sprint Leerdam op haar gemak in schaatsbub­bel: ‘Even niet wassen, koken en opruimen’

14 januari Of Jutta Leerdam het een beetje naar haar zin heeft in de strak georganiseerde Friese ‘bubbel’? Over het antwoord hoeft de 22-jarige wereldkampioene op de 1000 meter geen seconde na te denken. ,,Ik vind het gewoon fijn. Of ik het nog een maand volhoud? Zeker, al moet ik er zelfs nog een kwartjaar inzitten. Serieus, ik vind het helemaal niet erg.”