LIVE | Otterspeer gediskwalificeerd op 1000 meter, Nuis wint

EK Shorttrack Zonder pech of fouten wordt Schulting ‘gewoon’ allround­kam­pi­oen

23 januari Ze is Nederlands voornaamste troef aankomend weekeinde in Debrecen op de EK shorttrack: Suzanne Schulting. Die druk voelt ze, maar zit haar niet in de weg. ,,Vorig jaar was ik ook al favoriet, daar heb ik niet zoveel moeite mee.”