LIVE schaatsen | Leerdam en Scheperkamp zorgen voor dubbel Nederlands goud op EK sprint

Imponeren­de Patrick Roest na winst 500 en 5000 meter op titelkoers bij NK allround

Patrick Roest is hard op weg naar zijn tweede titel bij de NK allround. De 27-jarige schaatser startte al sterk in Thialf met winst op de 500 meter en vergrootte op de 5000 meter zijn voorsprong op de rest van het deelnemersveld. Roest won in een tijd van 6.10,41, net geen kampioenschapsrecord. Dat blijft in bezit van Sven Kramer (6.10,37 in 2012).

27 december