LIVE schaatsen | Vrouwen strijden om medailles op 3000 meter bij NK afstanden, Kok snelste op eerste 500 meter

Irene Schouten helpt Marijke Groenewoud aan zege in Marathon Cup

Schaatsster Marijke Groenewoud heeft de twaalfde wedstrijd om de Marathon Cup gewonnen. De rijdster van Team Albert Heijn Zaanlander was op de ijsbaan van Alkmaar de snelste in de eindsprint van een grote groep. Esther Kiel (BDM-BTZ) eindigde als tweede. Ze drukte haar schaats nog net voor Nederlands kampioene Irene Schouten over de finishlijn.

22 januari