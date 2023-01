LIVE schaatsen | Wat doen de Nederlandse mannen op eerste 1000 meter?

Irene Schouten houdt huis op 5 kilometer in Calgary: ‘Ik kan het nog, he’, Kjeld Nuis wint 1500 meter

In Calgary staat dit weekeinde de vierde World Cup van het seizoen op het programma voor de schaatsers. De mannen reden vanavond al de 1500 meter en werken later de teamsprint af. De vrouwen kwamen in actie op de 500 meter en de vijf kilometer. Volg alles via onze livewidgets hieronder.

17 december