LIVE | Slotdag EK afstanden begint met ploegenachtervolging

Patrick Roest ‘Of ik de nieuwe koning op de 5000 meter ben? Dat kun je nog niet zeggen’

11 januari Geheel in de stijl van zijn vriendelijke en bescheiden karakter begon Patrick Roest na zijn gewonnen Europese titel op de 5000 meter met een verontschuldiging. ,,Sorry dat ik aan de late kant ben”, zei de 24-jarige schaatser tegen de wachtende mediavertegenwoordigers in de catacomben van Thialf. ,,Ik ben niet zo snel vandaag”, vervolgde hij met een veelbetekenende glimlach.