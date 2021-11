LIVE | Vijf Nederlanders in actie op 1500 meter: rechtstreeks duel Krol en Nuis

Irene Schouten en Jorrit Bergsma zetten zegereeks voort in marathon

Irene Schouten blijft de overwinningen aaneenrijgen. Ze was zaterdag de sterkste in de derde wedstrijd om de Marathon Cup in het Heerenveens ijsstadion Thialf. De troef van Team Zaanlander won de massasprint voor haar ploeggenoten Marijke Groenewoud en Elisa Dul.

6 november