LIVE | Vrouwen op massastart in actie op wereldbeker in Calgary

De vierde wereldbeker schaatsen van dit seizoen wordt verreden in Calgary. Check via onze bovenstaande livewidget de tussenstanden van alle afstanden.

De Russische schaatser Viktor Moesjtakov heeft bij de vierde wereldbeker in Calgary de tweede manche van de 500 meter op zijn naam geschreven. Hij zegevierde in een persoonlijk record van 33,90 seconden, mede dankzij een zeer snelle opening van 9,39. Het was de eerste keer voor Moesjtakov dat hij dit wereldbekerseizoen op het podium eindigde op de 500 meter.

De Japanner Yuma Murakami pakte zilver met een tijd van 33,99. De Canadees Laurent Dubreuil eindigde als derde in 34,06. Voor de leider in het wereldbekerklassement was het zijn achtste podiumplaats op rij dit seizoen op de 500 meter in dit circuit.

Volledig scherm Viktor Moesjtakov. © AP

Dubreuil had vrijdag de eerste 500 meter in Calgary gewonnen in een tijd van 33,77. Dat was de derde tijd ooit op deze afstand. Alleen de Russische wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov (33,61) was twee keer sneller. Hij reed zondag in de B-groep de tweede tijd (34,40).

Nederlandse topsprinters als Kai Verbij, Dai Dai N’tab en Hein Otterspeer sloegen het internationale toernooi in Calgary over. Zij haalden dit seizoen op de 500 meter nog geen podiumplaatsen in de wereldbeker.

Nipte zege Bowe

Brittany Bowe heeft bij de wereldbeker schaatsen in Calgary de 1500 meter op haar naam gebracht. De Amerikaanse rijdster won nipt met een tijd van 1.52,05. De Japanse Nana Takagi eindigde als tweede met een persoonlijk record van 1.52,06. Haar landgenote Ayano Sato pakte brons met een tijd van 1.52,19.

Miho Takagi deed in Calgary niet mee aan de 1500 meter. De wereldrecordhoudster uit Japan (1.49,83) had de eerste drie wereldbekerwedstrijden op deze afstand gewonnen. Ze zakte in het wereldbekerklassement naar de derde plek. Sato is de nieuwe leidster, gevolgd door Bowe.

Nederland was vandaag in Calgary in de A-divisie niet vertegenwoordigd op de schaatsmijl. Onder anderen olympisch kampioene Ireen Wüst en Nederlands kampioene Antoinette de Jong kozen voor een andere weg richting het olympisch kwalificatietoernooi eind deze maand in Heerenveen.

Volledig scherm © AP

Ning wint 1000 meter

Bij absentie van concurrentie uit Nederland heeft de Chinees Zhongyan Ning bij de wereldbeker schaatsen in Calgary de 1000 meter gewonnen. Hij zegevierde in een persoonlijke toptijd van 1.06,65. De 17-jarige Amerikaans Jordan Stolz verraste met zilver, eveneens met een persoonlijk record (1.06,96). De Rus Viktor Moesjtakov, eerder op de dag winnaar van de 500 meter, eindigde als derde in 1.06,98.

De Russische wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov (1.05,69) stelde opnieuw teleur. Hij reed met 1.08,60 de negentiende tijd. Op de 500 meter kwam Koelizjnikov eerder op de dag niet verder dan 34,40 in de B-groep.

Programma

• 22.41 uur: massastart (v)

• 23.05 uur: ploegenachtervolging (m)

Uitslagen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tussenstand wereldbeker

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kalender

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Getty Images