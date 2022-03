LIVE | Wereldbekerfinales in Thialf: Miho Takagi maakt favorietenrol 1000 meter waar, Bowe wint klassement

Video Ireen Wüst al emotioneel van ovatie vóór laatste race: ‘Op deze manier stoppen is droom die uitkomt’

Ireen Wüst heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen haar laatste race afgesloten met een vierde plaats. De 35-jarige Brabantse kwam in een vol Thialf op de 1500 meter tot 1.54,77. De zege ging naar de Japanse Miho Takagi in 1.53,32.

12 maart