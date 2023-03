LIVE WK Afstanden | Nederlandse mannen nemen revanche voor vrouwen met waanzinnige wereldtitel

met Video Patrick Roest heeft ‘ein-de-lijk’ ontbreken­de hoofdprijs binnen: ‘Anders waren er nog meer verhalen gekomen’

Een behoorlijke obsessie begon het te worden, het missen van een individuele wereldtitel voor de beste allrounder van deze generatie. In eigen huis vulde Patrick Roest (27) eindelijk het hiaat in zijn erelijst. ,,Dit heeft heel veel pijn gedaan, maar het is wel een héél lekker gevoel.”