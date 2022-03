Marcel Bosker volgt Patrick Roest naar Team Reggeborgh: ‘Ik hoop mij verder te ontwikkelen’

Irene Schouten haalt uit op 3000 meter en begint met kleine achter­stand op Takagi aan slotdag

Irene Schouten staat na de eerste dag van het WK allround in Hamar op de tweede plaats. De drievoudig olympisch kampioene maakte in de Noorse schaatshal indruk door met 3.58,00 een baanrecord te rijden. Ze heeft in het klassement nog een kleine achterstand op de Japanse Miho Takagi, de winnares van de 500 meter.

5 maart