Mark Tuitert euforisch na 'historische uitspraak' Europese Commissie

Brussel vindt het niet nodig om de ISU op dit moment al een boete op te leggen. ,,Wij denken niet dat dit geëigend of nodig is op dit moment, maar we volgen van dichtbij op of de ISU ons besluit uitvoert”, aldus Vestager. ,,Zou dat niet het geval zijn, dan kunnen we een boete opleggen van 5 procent van haar wereldwijde omzet voor elke dag dat ze in gebreke blijft. De ISU mag allerlei regels stellen, bij voorbeeld over het gebruik van doping, maar niet om haar eigen commerciële belangen veilig te stellen.”



Vestager heeft geen andere klachten uit de sportwereld, maar ziet wel vaker constructies die niet lijken te deugen, zo bevestigde ze vanmorgen in vragen over bijvoorbeeld de Formule 1. ,,Er zit een businesskant aan sport, en soms een lucratieve businesskant. Maar niet elk geschil is een mededingingsgeschil. Je moet je afvragen: is dit een zaak? Of is het beter dat partijen bij elkaar gaan zitten en een regeling treffen? Voor de sportwereld in het algemeen zou het een goede zaak kunnen zijn als de federaties zelf een probleemoplossend mechanisme zouden instellen.”



,,De regels van de ISU die we nu hebben bekeken zijn behoorlijk extreem: ‘Als je meedoet bij concurrerende organisatoren, dan gooien we je er levenslang uit’. We kennen andere voorbeelden, maar nergens zó extreem.”