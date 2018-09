'Medicatiegebruik doorgeschoten in schaatsen'

,,Wij komen in toenemende mate erachter dat in de topsportgeneeskunde wel erg liberaal met medicijnen omgegaan wordt. Dat heeft mijn zorg. Ik vind dat je een bewezen indicatie moet hebben om iemand medicijnen te geven'', stelt Van den Hoogenband. Hij baseert zich onder meer op zijn bevindingen tijdens de Winterspelen van Pyeongchang in februari dit jaar.

Van den Hoogenband krijgt bijval van schaatsicoon Ireen Wüst, die zegt schildklierpatiënt te zijn en schildklierhormoon kreeg voorgeschreven. Zij is zich van geen kwaad bewust, maar voelt zich nu geroepen om tekst en uitleg te geven. ,,Ik ben er kwaad over dat er mensen zijn geweest die het hebben gebruikt op niet-medische indicatie en daardoor het in een negatief daglicht zetten voor de mensen die ergens last van hebben."

Volgens Van den Hoogenband gaan er al langer geruchten over het ,,té liberaal'' voorschrijven van medicatie. Schaatsbond KNSB waarschuwde de topschaatsers afgelopen zomer al in een brief. ,,Tijdens de Spelen in Zuid-Korea werd ik met de neus op de feiten gedrukt. Mijn twee dokters die bij het schaatsen zaten, signaleerden op formulieren die werden ingevuld bij dopingcontroles een zeker stramien. Opvallend was het hoge aantal atleten dat Thyrax (een schildklierhormoon) gebruikte. Dat was gek. Een schildklierafwijking komt in de hele samenleving voor, maar niet in een dusdanig hoge mate als je zou verwachten bij een gezonde sportploeg."