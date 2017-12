Michel Mulder krijgt door afzeggingen kans in wereldbeker

Ploe­gen­ach­ter­vol­ging kan olympische tickets kosten

10:38 De mannen repareerden de schade, maar nu is het leiden in last voor de vrouwen. Een valpartij en een finishfout kostten de Nederlandse achtervolgingsploeg in Calgary een goede klassering. En de gevolgen kunnen nog groter worden, met het oog op de Winterspelen.