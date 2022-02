Mulder en Dedden winnen eerste Grand Prix in Zweden

Marthijn Mulder en Ineke Dedden hebben in de Zweedse stad Lulea de eerste wedstrijd van de Grand Prix op natuurijs gewonnen. Beide marathonschaatsers waren de snelste in een sprint met een medevluchter.

De winst van Mulder was een opzienbarende. De 23-jarige marathonschaatser uit Staphorst komt doorgaans uit bij de beloften, maar in Lulea wist hij alle mannen uit de Topdivisie te verrassen. Na een wedstrijd over 60 kilometer klopte hij in de sprint medevluchter Christiaan Hoekstra. Daarachter won Gary Hekman de strijd van de achtervolgers om plek drie.

Mulder (Team Bouwselect) en Hoekstra (Sportchalet Viehhofen) waren in het laatste kwart van de wedstrijd weggereden en bouwden een voorsprong op van ruim 30 seconden. Die slonk snel in de laatste omloop, maar op de streep hadden de twee nog zo’n 15 meter over.

Bij de vrouwen verliep de wedstrijd volgens een soortgelijk scenario. Hier werd het peloton wel sneller uit elkaar getrokken omdat de wind iets opstak, maar ook bij de vrouwen waren het twee rijders die streden om de winst. Dedden en Iris van der Stelt reden weg uit een kopgroep van dertien en namen flink afstand. In de sprint was Dedden de snelste. De 28-jarige schaatsster uit Wanneperveen was in 2020 ook de laatste winnares in Zweden. Merel Bosma won de sprint om de derde plaats.

Mulder en Dedden starten dinsdag in de tweede race van de Grand Prix in het oranje leiderspak. Voor zondag staat het Open Nederlands Kampioenschap op het programma.