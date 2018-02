Na Bekkering stopt ook De Vries aan einde van seizoen

Loting Smeekens vroeg in programma, Mulder treft Lorentzen

18 februari Jan Smeekens heeft vroeg geloot in het programma van de 500 meter mannen. De Nederlandse wereldkampioen treft morgen in rit 10 de Amerikaan Mitchell Whitmore. Ronald Mulder rijdt in rit 16 tegen Havard Holmefjord Lorentzen, Kai Verbij in rit 17 tegen de Japanner Daichi Yamanaka.