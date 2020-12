Na Kramer weet ook Wüst zich niet te plaatsen voor EK Allround

Het EK Allround moet het in januari doen zonder twee veelwinnaars. Waar eerder op de dag Sven Kramer zich niet wist te plaatsen voor het kampioenschap, slaagde ook Ireen Wüst er niet in om een startbewijs binnen te slepen. De vijfvoudig winnares stelde teleur op de 3.000 meter.

Wüst kwam op de 3.000 meter niet verder dan 4.03,53 minuten en was daarmee vier seconden langzamer dan Joy Beune, door wie ze in een rechtstreeks duel ruim werd verslagen. De niet-fitte Wüst eindigde slechts als achtste. Voor Wüst was die tijd onvoldoende om het gecombineerde klassement van de 1500 en 3000 meter één van twee beschikbare startbewijzen voor het EK allround in eigen land te pakken. Wüst eindigde zaterdag op de 1500 meter nog keurig als tweede (1.54,98).

Wüst leek op de 3000 meter op weg naar een tijd die wellicht goed genoeg zou zijn voor een EK-ticket. In de laatste twee ronden (33,6 en 35,6) stortte de kopvrouw van Team Reggeborgh echter in. Volledig uitgeput kwam ze over de finish en het duurde relatief lang voordat ze weer een beetje zichzelf was. Wüst, die vorige maand werd getroffen door een blaasontsteking, kon kort na afloop nog geen commentaar geven op haar mislukte race. Volgens de NOS had ze last van migraine en wilde ze zo snel mogelijk weg uit Thialf.

Startbewijzen

De drie tickets op de 3000 meter voor de WK afstanden half februari in Heerenveen gingen naar Antoinette de Jong, Irene Schouten en Joy Beune. De Jong zette met 3.57,32 een baanrecord neer in Heerenveen. Dat was met een tijd van 3.58,68 ruim zeven jaar in handen van Wüst. Schouten finishte in een persoonlijk record van 3.57,87 en Beune reed de derde tijd (3.59,89).

Met de reeds geplaatste De Jong, als Nederlands allroundkampioene, gingen de andere twee startbewijzen voor de EK allround naar Schouten en Beune.