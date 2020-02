Nederlanders stellen ook op 1000 meter zwaar teleur

25 jaar geleden Ritsma blikt terug op eerste wereldti­tel: ‘Het was heel bijzonder’

27 februari Rintje Ritsma won op 27 februari 1995 voor het eerst het WK allround schaatsen. ‘De Beer van Lemmer’ was toen de beste in het Italiaanse Baselga di Pinè. Vandaag, precies 25 jaar later, blikt Ritsma terug. ,,Oh, dat wist ik helemaal niet. De tijd gaat hard, hè.’’