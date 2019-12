Nederlandse mannen en vrouwen naast podium in Nur Sultan

Zijn landgenoot Roeslan Moerasjov, de wereldkampioen op dit nummer, veroverde zilver met een tijd van 34,64. De Canadees Alex Boisvert-Lacroix eindigde als derde in 34,73. Beste Nederlander was Lennart Velema. De 26-jarige rijder van Team IKO belandde met een tijd van 35,07 op de tiende plek. Kai Verbij (veertiende in 35,150), Dai Dai Ntab (vijftiende in 35,151) en Ronald Mulder (achttiende in 35,24) konden de verwachtingen niet waarmaken. Wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov uit Rusland ontbrak opnieuw. Hij is nog altijd niet helemaal fit. Ook de snelle Japanners Tatsuya Shinhama en Yuma Murakami, de nummers 1 en 2 van de vorige wereldbeker in Polen, verschenen niet aan de start. Michel Mulder eindigde in de B-divisie op de elfde plek (35,53).

1000 meter vrouwen

De 1000 meter voor vrouwen werd gewonnen door de Amerikaanse Brittany Bowe. De regerend wereldkampioene op dit onderdeel finishte in Nur-Sultan in een tijd van 1.14,28. Tijdens de eerste wereldbeker in Minsk was Bowe op deze afstand eveneens de beste.



In Kazachstan was het zilver voor de Russin Daria Katsjanova (1.14,75) en het brons ging naar haar landgenote Olga Fatkoelina (1.15,09).



Ireen Wüst was op de vijfde plaats de beste Nederlandse (1.15,36). Jutta Leerdam eindigde als zesde in een tijd van 1.15,58, gevolgd door Letitia de Jong op de zevende plek (1.15,61).



Jorien ter Mors moest genoegen nemen met de achtste plaats (1.15,64). De olympisch kampioene op de 1000 meter pakte in Minsk nog zilver op deze afstand. Mede door een matige start kon Ter Mors in Nur-Sultan deze keer niet naar het podium rijden. Sanneke de Neeling reed de tiende tijd (1.16,31).