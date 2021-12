Nils van der Poel laat ook letterlijk niets heel van record Ted-Jan Bloemen

Kamer in de bres voor Thialf: kan schaatstem­pel dit seizoen openblij­ven?

De Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet eenmalig 1 miljoen euro vrijmaakt voor Thialf in Heerenveen. Daarmee zou het schaatsstadion in elk geval dit seizoen open kunnen blijven zodat de schaatsers zich er kunnen voorbereiden op de Olympische Winterspelen in Beijing begin volgend jaar.

1 december