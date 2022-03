Nils van der Poel troeft Patrick Roest na Peking ook af bij WK allround in Hamar

Jutta Leerdam en Femke Kok na eerste dag WK sprint in felle strijd verwikkeld

Jutta Leerdam gaat aan de leiding na de eerste dag van de WK sprint in het Noorse Hamar. Leerdam was een klasse apart op de 1000 meter in 1.14,88. Daarmee maakte ze haar achterstand goed op landgenote Femke Kok, die eerder had gezegevierd op de 500 meter. Kok eindigde met 1.15,68 als tweede. De Amerikaanse Kimi Goetz werd met 1.15,89 derde.

3 maart