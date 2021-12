Nils van der Poel zorgt voor sensatie met wereldrecord op 5000 meter, tweede tijd voor Patrick Roest

Van der Poel zag zijn tegenstander Alexander Roemjantsev hard vertrekken, maar nam na twee ronden toch het initiatief. Met allemaal rondjes laag in de 28 seconden dook hij onder het schema van de tijd die Bloemen in 2017 neerzette. Pas in de laatste rondjes gaf de Zweed iets toe op het schema van het wereldrecord, maar op de streep had hij nog 0,3 seconde over.