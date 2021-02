Noem het voor mijn part de Alternatieve Alternatieve Elftstedentocht maar hij móét gereden worden

Krol en Otterspeer blijven op één en twee na 500 meter vol valpartij­en

17 januari Thomas Krol gaat met nog één afstand te gaan nog altijd aan de leiding bij het EK Sprint in Thialf. De Nederlander noteerde bij de tweede 500 meter de achtste tijd (35.30), nadat in eerdere ritten twee collega's ten val waren gekomen. Hein Otterspeer, tweede in het klassement, eindigde als vijfde (35.12), liep iets in en moet op de slotafstand 0,32 seconde goedmaken.