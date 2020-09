Ntab: ‘Niet gekomen om in geel pak te rijden’

Door Jeffrey van der Maten



Gedesillusioneerd stapt hij in het vliegtuig richting Nederland, zonder individuele medaille in de rugtas. Het is maart 2019, Dai Dai Ntab heeft op de WK afstanden in Salt Lake City op de 500 meter niet gedaan wat van de sprinter van Reggeborgh werd verwacht: meedoen om de plakken. Hoog in de wolken daalt het besef steeds meer in: voor succes in de sprint moet hij, hoe pijnlijk ook, zijn heil elders zoeken.