Ntab prolongeert nationale titel op 500 meter

Verbaasde Nuis test positief op corona: ‘Ik was niet echt ziek’

8 oktober Kjeld Nuis is donderdag in het Duitse Inzell, waar hij met zijn ploeg Reggeborgh op trainingskamp is, positief getest op het corona-virus. De complete ploeg en begeleiding waren voor vertrek naar Zuid-Duitsland getest op het virus. Alle uitslagen waren toen negatief.