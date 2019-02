Nuchtere Kramer berust in brons: ‘Niet goed genoeg’

,,Het was gewoon niet goed genoeg. Dat is jammer, zeker omdat het een WK is. Ik moet op dit moment beter kunnen, daar had ik ook op gehoopt, al denk ik niet dat ik dan hier even 6.07 had gereden'', doelde hij op het indrukwekkende baanrecord dat zijn Noorse opvolger Sverre Lunde Pedersen neerzette.



Kramer, nog steeds niet helemaal de oude na zijn rugproblemen eerder dit seizoen, had tijdens zijn race al snel door dat titelprolongatie er voor hem niet zou inzitten. ,,In het begin ging het nog wel, maar de hele rit ging niet echt lekker. Ik wilde mijn rondetijden afbouwen naar het einde, maar die liepen juist op.‘’