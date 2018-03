Nuis gaat voor recordsnelheid op schaatsen: '100 is een magisch getal'

Door Lisette van der Geest



Wat haalbaar is weet hij niet, maar een doel heeft Nuis wel: ,,100 is een magisch getal.” Ter vergelijking: de snelste schaatsers halen op 400 meterbanen snelheden van net boven de 60 kilometer per uur.



Nuis houdt van spektakel, van snelheid en actie. In zijn jeugd stuntte hij op skates in parken, maar toen zijn schaatssucces toenam liet hij die hobby uit voorzorg links liggen. ,,Dit vind ik ook wel spannend hoor. Ik weet hoe het is om zestig kilometer per uur te halen, maar alles erboven is onbekend.”