Nuis schittert op 1000m, Verbij vergooit klassement

Nuis reed een behoorlijke 500 meter (negende), maar wist dat hij op de kilometer een toptijd moest rijden om de wereldtitel in het zicht te houden. Het was geen foutloze race van de olympische kampioen, die in de laatste bocht bijna viel. Desalniettemin klokte Nuis een geweldige tijd: 1.07.86. Hij voorkwam daarmee een Japanse stunt: de relatief onbekende Masaya Yamada klokte namelijk 1.08.03 en eindigde als tweede.



Kai Verbij kan de titel op het WK sprint vergeten. De 24-jarige schaatser reed een sterke 500 meter, werd tweede en had een goede uitgangspositie gecreëerd voor de rest van het toernooi. In de slotfase van zijn 1000 meter ging het echter mis. Bij de laatste wissel moest hij tegenstander Pavel Koelizjnikov voorrang verlenen. Dat kostte hem zoveel snelheid dat er een beroerde tijd uit rolde: 1.09.21. Verbij staat daardoor negende in het algemeen klassement.



De leiding na dag 1 op het WK sprint bij de mannen is overgenomen door de Rus Koelizjnikov. Hij eindigde op beide afstanden als derde. Håvard Lorentzen staat tweede op 0.07 seconden, Nuis derde op 0.14 seconden.