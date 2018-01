Nuis toont zijn olympische vorm met zege in Erfurt

Nuis reed daarmee twee tienden sneller dan het baanrecord. Hein Otterspeer legde in 1.08,96 beslag op zilver, het brons was er voor de Fin Mika Poutala in 1.08,99. De Nederlanders Koen Verweij en Thomas Krol werden respectievelijk zesde en zevende. De Rus Denis Joeskov, meer een man voor de 1500 meter, was 0,89 seconde langzamer dan Nuis en werd achtste. Zijn landgenoot Pavel Koelizjnikov zegde op het laatste moment af voor de wereldbekerwedstrijd over 1000 meter. Het was voor Nuis de eerste wereldbekerzege dit seizoen en de elfde in totaal op dit onderdeel.

Lorentzen

De Noor Havard Lorentzen, vierde in 1.09,05, nam de leiding over van Kai Verbij in het wereldbekerklassement. De Nederlandse topsprinter is nog niet hersteld van een spierblessure die hij eind december opliep. Otterspeer is bij de Winterspelen de vervanger van Verbij als de wereldkampioen sprintvierkamp niet tijdig weer topfit is.



Nuis steeg in het wereldbekerklassement, dat hij vorig seizoen won, naar de derde plek. Na een matig voorseizoen lijkt de Zuid-Hollander richting de Winterspelen, volgende maand in Zuid-Korea, naar een topvorm toe te groeien. Hij won vorige maand bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf de 1000 meter met een baanrecord (1.07,64), tevens een wereldrecord voor laaglandbanen.