Olympisch kampioen Thomas Krol stelt teleur op 1000 meter, Patrick Roest wint 10 kilometer

Thomas Krol is er bij kwalificatiewedstrijden voor de komende wereldbekerontmoetingen niet in geslaagd de 1000 meter te winnen. De regerend olympisch kampioen op deze afstand moest zondag in Thialf genoegen nemen met de vierde plaats. Dat was wel voldoende om zich te plaatsen, want Nederland heeft per afstand vijf startbewijzen.

De zege ging naar Hein Otterspeer, in een tijd van 1.08,39. Talent Joep Wennemars werd tweede (1.08,41), voor de eveneens verrassend sterk presterende Louis Hollaar (1.08,46). Krol klokte 1.08,52 en het vijfde ticket ging naar Wesly Dijs in 1.08,90.

Kjeld Nuis en Kai Verbij ontbraken in Heerenveen. Beide schaatsers hebben een liesblessure. Krol eindigde een dag eerder op de 1500 meter als derde. Bij de Spelen in Beijing werd hij in februari op die afstand nog tweede, achter Nuis.

Patrick Roest

Patrick Roest heeft ook de 10 kilometer gewonnen. De 26-jarige Lekkerkerker, die sinds dit seizoen uitkomt voor Team Reggeborgh, won tijdens de laatste rit van zijn grootste concurrent Jorrit Bergsma. Bergsma lag lange tijd voor, maar moest Roest in het slot toch voor laten gaan: 12.52,22 om 12.53,17.

Voor Roest is het al zijn derde zege dit weekeinde. De nummer 2 bij de Olympische Spelen op zowel de 5 als 10 kilometer won in Thialf ook de 1500 en 5000 meter. Op de 5000 meter moest Bergsma, die deze zomer overstapte naar Jumbo-Visma, ook genoegen nemen met de tweede plek.

Naast Roest en Bergsma plaatsten ook Mats Stoltenborg (13.01,83), Beau Snellink (13.03,58) en Kars Jansman (13.04,93) zich voor de wedstrijd op de 10.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary in december.

Irene Schouten

Irene Schouten schreef met overmacht de 5 kilometer op haar naam. De regerend olympisch kampioene op deze afstand zette een tijd neer van 6.52,19. Schouten was ruim 6 seconden sneller dan nummer 2 Sanne in ‘t Hof (6.58,38). De derde plaats ging in 6.58,83 naar Merel Conijn. Arianna Pruisscher (7.05,09) en Joy Beune (7.05,79) plaatsten zich ook voor de eerste wereldbekerwedstrijd op de 5 kilometer, in december in Calgary. Schouten won een dag eerder ook de 3 kilometer in Thialf. Direct daarna vertrok ze naar Enschede, waar ze in de avond ook de snelste was in de Marathon Cup.

Schouten was ondanks haar zeges bij de start van het schaatsseizoen kritisch. ,,Het is een prima tijd, maar hier ga ik in maart geen wereldkampioen mee worden”, sprak ze na haar 6.52,19. ,,Maar ik heb nog een hele lange periode om aan mijn vorm te werken.”

Volledig scherm Irene Schouten. © ANP

Schouten vindt het niet zo gek dat ze nu nog niet op haar best is. ,,Ik weet hoe ons trainingsprogramma in elkaar zit. We staan pas drie weken op het ijs. Het gaat erom dat ik over vijf maanden goed ben. Ik vertrouw volledig op dat programma.”

Na haar drie olympische titels (3 en 5 kilometer en massastart) kreeg de rijdster van Team Zaanlander van haar coach Jillert Anema te horen dat het logisch zou zijn dat ze dit seizoen wat minder goed zou zijn. ,,Maar toen ik dat hoorde, dacht ik alleen maar: daar ga ik dan verandering in brengen”, vertelde ze in Thialf, waar Schouten merkte dat haar status na haar olympische successen is veranderd.

“Als mijn naam nu omgeroepen wordt, klinkt er meer gejuich. Mensen willen met me op de foto en er zijn twee bussen met supporters uit mijn dorp hier naartoe gekomen”, noemde Schouten als voorbeelden. “Het liefst zou ik al die mensen een toprace en een toptijd voorschotelen, maar ik weet dat dat er nu nog niet in zit.”

Overtuigende zege Jutta Leerdam



Jutta Leerdam plaatste zich overtuigend op de 1000 meter. De schaatsster van Jumbo-Visma was in Thialf met 1.13,53 veruit de rapste. Leerdam bleef Antoinette Rijpma-De Jong (1.14,91) en Michelle de Jong (1.15,27) voor. De twee overige wereldbekertickets voor de Nederlandse schaatssters op deze afstand gingen naar Marrit Fledderus (1.15,31) en Isabel Grevelt (1.15,60).

Femke Kok was de grootste verliezer. De rijdster van Reggeborgh eindigde als zesde en ontbreekt op de kilometer dus bij de eerste wereldbekerwedstrijen. Leerdam won eerder dit weekeinde de 500 meter. Op de 1500 meter eindigde ze als derde.



Leerdam was in haar nopjes na haar zeges op de 500 en 1000 meter. ,,Een 100 procent score. Al had ik ook de 1500 meter wel willen winnen.” Op die afstand eindigde ze vrijdag als derde.

Volledig scherm Jutta Leerdam. © Pro Shots / Erik Pasman

De 1000 en 500 meter zijn de twee belangrijkste afstanden voor Leerdam. Vooral op de kilometer maakte ze zondag indruk. ,,Normaal gesproken zit er nationaal gezien ongeveer 1 seconde tussen mij en de nummer 2, nu is dat 1,5 seconden. Dat geeft wel zelfvertrouwen. Ook in een internationale wedstrijd had ik het met deze tijd goed gedaan.”

Leerdam kreeg in Thialf de bevestiging dat haar overstap naar Jumbo voorlopig goed uitpakt. “Je komt toch in een andere omgeving en begint met een nieuwe basis. Dat ik nu zo’n weekend rijd, had ik niet durven dromen.”

Bij de Olympische Spelen van Beijing moest Leerdam in februari alleen de Japanse Miho Takagi voor zich dulden. De pupil van coach Jac Orie hoopt de macht dit seizoen over te kunnen nemen. ,,Maar als ik me op haar focus, ga ik niet sneller schaatsen. Ik moet naar mezelf kijken.”

Schouten en Krol in de prijzen Irene Schouten en Thomas Krol zijn uitgeroepen tot beste schaatsers van Nederland van het seizoen 2021/2022. Schouten won in februari bij de Olympische Spelen in Beijing drie keer goud, op de 3000 meter, de 5000 meter en de massastart. De rijdster van Team Zaanlander schreef ook de wereldtitel allround op haar naam. Krol veroverde de olympische titel op de 1000 meter en eindigde op de 1500 meter als tweede achter Kjeld Nuis. De rijder van Jumbo-Visma verzekerde zich daarnaast van de wereldtitel sprint.