Olympisch kampioene Chris Witty schaatste met vreselijk geheim

Chris Witty (45) leeft gelukkig in de anonimiteit in het Brabantse Heeze. De liefde bracht haar naar Nederland. Sinds 2005 vormt ze een koppel met collega-schaatsster Frouke Oonk, samen hebben ze twee zoontjes. ,,Afgelopen week hebben we zelf een baantje gebouwd in onze tuin, al zitten ze ze nog vooral op een stoel waarop we ze duwen”, zegt Witty op rustige toon.