Onder de opkomende zon schrijft Bart Vreugdenhil natuurijsgeschiedenis: ‘Ik ben aardig verrot, maar dit is fantastisch’

China houdt Nederland van zege af bij Team Sprint

De Nederlandse schaatsers hebben op de teamsprint bij de wereldbeker in Heerenveen genoegen moeten nemen met zilver. Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer en Joep Wennemars kwamen tot 1.19,82. In de laatste rit dook China met 1.19,55 onder de tijd van Nederland. De schaatsers van de Verenigde Staten werden derde. Bekijk hier alle uitslagen in Friesland. Onderaan staan alle tussenstanden in het World Cup-klassement.

20 november