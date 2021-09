Ongevaccineerd naar Winterspelen lijkt bijna onmogelijk: ‘Dat is wel een dingetje’

,,Formeel gezien geven ze je nog de mogelijkheid om ongevaccineerd te gaan. Maar drie weken in quarantaine in een hotelkamer zonder ijs, dat is natuurlijk niet fijn”, zegt De Wit.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakte woensdag in hoofdlijnen bekend hoe China de Winterspelen van begin volgend jaar wil aanpakken. Net als bij de Zomerspelen van Tokio zijn geen buitenlandse toeschouwers welkom. Op dit moment is het wel de bedoeling dat Chinezen de tribunes mogen bevolken. Deelnemers aan de Spelen die niet gevaccineerd zijn, moeten bij aankomst in Beijing voor 21 dagen in quarantaine.

,,Dat is wel een dingetje”, zegt De Wit. “Laat ik vooropstellen dat ik heel blij ben dat de Spelen doorgaan. De Zomerspelen zijn een goede leerschool geweest. We weten dat China hier anders naar kijkt dan wij doen. In sommige dingen is dat beter, in andere dingen misschien niet. Ik zit daar een beetje neutraal in. De Chinezen zullen er naar eer en geweten alles aan doen om een geweldig toernooi te organiseren.”

Quote We mogen sporters niet vragen of ze gevacci­neerd zijn, dat maakt het wel ingewik­keld Remy de Wit, Technisch directeur KNSB

Het IOC hield het bij de Spelen van Tokio bij een dringend advies aan de sporters om gevaccineerd naar Japan te gaan. De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF hanteert datzelfde advies ook voor de Winterspelen. De Wit: ,,Met NOC*NSF volgen we het beleid dat we sporters dringend adviseren om zich te laten vaccineren. China maakt het nu bijna onmogelijk om ongevaccineerd deel te nemen. We gaan de komende weken aan scenario’s werken voor sporters die zich plaatsen voor de Spelen en niet gevaccineerd zijn. Wat is de route om dan toch te komen tot een optimale prestatie? Het wordt in ieder geval een andere route dan gebruikelijk.”

Eind december vindt in Thialf het olympisch kwalificatietoernooi plaats. Daar worden de schaatstickets voor Beijing verdeeld. De Spelen starten op 4 februari 2022. ,,We mogen sporters niet vragen of ze gevaccineerd zijn, dat maakt het wel ingewikkeld”, zegt De Wit. ,,De artsen van de teams hebben wel goed contact met de bondsarts en de arts van NOC*NSF. Mochten zich lastige situaties voordoen, dan moeten we dat op een goede manier oplossen. Het kan betekenen dat een sporter die zich op het OKT plaatst voor de Spelen binnen niet al te lange tijd naar China moet afreizen omdat hij dan eerst 21 dagen in quarantaine moet. En hij wil daarna ook nog even trainen tot hij daadwerkelijk kan pieken. We gaan nadenken over hoe we dat zouden moeten doen.”

Bekijk hieronder onze sportvideo's.