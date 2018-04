'Ook iSkate laat schaatsers vallen'

Door het wegvallen van de overkoepelende organisatie is onder meer de toekomst van schaatsers als Kai Verbij, Dai Dai Ntab en de gebroeders Ronald en Michel Mulder onzeker geworden. Zij behaalden onder leiding van hun coach Gerard van Velde de afgelopen jaren grote successen.



Eerder was al bekend dat Team AfterPay (onder anderen Jorien ter Mors) en Justlease.nl (onder anderen Ireen Wüst) dit jaar zouden stoppen met de sponsoring van de schaatsploeg.



iSkate werd in 2010 opgericht om schaatsers ondersteuning te bieden voor de hele loopbaan, van junior tot internationale topsenior. Onder de organisatie valt ook het RTC Noord.