Opvallende keus voor Sven Kramer op massastart: ‘Hij moet de boel kapot rijden’

Irene Schouten is nu wereldtop en wil daar zoveel mogelijk van genieten

Ze was al de grote favoriete op de langste afstanden en bezweek ook op het OKT in Thialf niet onder die druk. Op de Spelen in Peking gaat Irene Schouten (29) in februari op voor vier keer goud. Ze kan de koningin van de Winterspelen worden.

30 december