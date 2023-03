Oranje boven op 500 meter: oppermachtige Xandra Velzeboer prolongeert wereldtitel voor Suzanne Schulting en Selma Poutsma

WK ShorttrackXandra Velzeboer heeft haar wereldtitel op de 500 meter geprolongeerd op de WK shorttrack in Seoel. Ze was de hele dag al oppermachtig op die afstand en in de finale eindigde ze ruim voor haar twee landgenoten. Suzanne Schulting pakte zilver, Selma Poutsma brons. Bij de mannen was er ook succes: Jens van 't Wout pakte met brons zijn eerste individuele WK-medaille.

Nooit eerder bezetten drie Nederlandse shorttracksters het WK-podium. Velzeboer verraste vorig jaar bij de WK in Montreal door de wereldtitel te veroveren. Dit seizoen bewees ze met drie wereldbekerzeges en de eindzege in de wereldbeker de snelste te zijn op de kortste afstand.

Velzeboer was ook al verreweg de snelste in de eerste halve finale. Schulting won de tweede halve finale, voor landgenote Selma Poutsma, waardoor ze met z'n drieën in de finale stonden tegen de Canadese Rikki Doak en Corinne Stoddard uit de Verenigde Staten.

Quote Xandra laat het hele jaar al zien dat ze de beste is op de 500 meter dus ze is de verdiende wereldkam­pi­oen Suzanne Schulting

Schulting veroverde eerder de wereldtitel op de 1500 meter en sprak van een bonus op de 500 meter: ,,Fantastisch dat we met de Nederlandse dames op het podium staan", zei Schulting bij de NOS. ,,Natuurlijk ga ik altijd voor goud, maar Xandra laat het hele jaar al zien dat ze de beste is op de 500 meter dus ze is de verdiende wereldkampioen. Ik houd altijd in m'n hoofd om haar op het einde nog te pakken, maar ik had niet ideale startpositie en Xandra trok op het begin al zo'n groot gat, dat deed ze heel goed. Zij is de terechte wereldkampioen.”

Volledig scherm Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting. © AFP

Jens van 't Wout

Jens van ‘t Wout heeft eveneens een medaille overgehouden aan de 500 meter in Seoel. Hij eindigde in de finale na een uiterste krachtsinspanning als vierde, maar profiteerde van een straf voor de Chinees Xiaojun Lin. Daardoor pakte de 21-jarige Nederlander brons, achter de gouden Italiaan Pietro Sighel en de Canadees Steven Dubois. Het is de eerste individuele WK-medaille voor Van ‘t Wout.

De Nederlander plaatste zich voor de finale door als derde te eindigen. Zijn tijd van 41,530 was net voldoende om als snelste nummer 3 naar de finale te gaan. Van ‘t Wout eindigde eerder op de dag als vierde op de 1500 meter, waar Sjinkie Knegt vijfde werd. Itzhak de Laat strandde in de kwartfinales van de 500 meter. Teun Boer kwam zaterdagochtend niet door de herkansingen.

Volledig scherm Jens van 't Wout. © ANP

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

