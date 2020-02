Oranje met wereldrecord naar goud op ploegenachtervolging

WK afstandenDe Nederlandse schaatsers hebben bij de WK afstanden in Salt Lake City de wereldtitel op de ploegachtervolging geprolongeerd. Dat gebeurde met een fraai wereldrecord. De formatie van bondscoach Jan Coopmans finishte in een tijd van 3.34,68. Het zilver was voor Japan (3.36,41) en het brons ging naar Rusland (3.37,24).

Namens Oranje verschenen Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Bosker op het ijs. Patrick Roest moest toekijken. Hij kreeg van Coopmans de reserverol na zijn mislukte optredens op de 5000 meter (vierde en daarna diskwalificatie) en 10.000 meter (achtste).



Het oude wereldrecord stond eveneens op naam van Nederland. Kramer reed in 2013 in Salt Lake City met Jan Blokhuijsen en Koen Verweij naar een tijd van 3.35,60. Voor Nederland was het de tiende gouden WK-medaille op dit onderdeel. Alleen in 2011 ging het mis. Toen pakte de Amerikaanse ploeg de wereldtitel.

Volledig scherm Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Bosker. © BSR Agency

Voor Kramer was het zijn achtste wereldtitel op dit nummer. De Vries (37) staat nu op vijf wereldtitels. Voor Bosker was het zijn tweede gouden WK-medaille. Hij was vorig jaar in Inzell met Kramer en De Vries eveneens van de partij.