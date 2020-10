Organisatie Weissensee zet streep door toertochten

Anderhalve maand geleden was de Nederlandse organisatie nog optimistisch en had het groen licht gekregen van het Bezirk Spittal en de gemeente Weissensee. ,,Nu moeten we constateren dat de pandemie aan een enorme opmars bezig is in Europa en de rest van de wereld’', meldt de organisatie.

,,Gisteren heeft de Nederlandse overheid een negatief reisadvies afgegeven voor Karinthië, de provincie waar de Weissensee onder valt. Niet-noodzakelijke reizen, waaronder toerisme, worden ten zeerste afgeraden. Bovendien moeten reizigers naar ‘oranje’ gebieden, na terugkomst in Nederland, verplicht tien dagen in quarantaine. Naast de richtlijnen van de overheid vinden wij het onverantwoord om een evenement te organiseren waar duizenden Nederlanders voor naar Oostenrijk reizen’', zegt de organisatie over het afblazen van het evenement.

Een bittere pil dus voor de vele toerrijders, voor wie de Weissensee en het schaatsen op natuurijs een jaarlijks hoogtepunt is. De organisatie had onlangs het programma voor de editie van 2021 al aangepast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Zo werden de marathons voor de wedstrijdrijders en die van de recreanten uit elkaar getrokken, om minder mensen op en rondom het ijs te krijgen.

De Aart Koopmans Memorial staat nog steeds op de agenda als openingswedstrijd, te weten op vrijdag 15 januari. En dag later vindt het ONK plaats, op maandag gevolgd door de tweede Grand Prix. De Alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer wordt - ijs en wederdiende - op dinsdag 19 januari verreden. Vervolgens verlaat het wedstrijdpeloton de Weissensee en zou het plaatsmaken voor de recreanten, voor wie van 21 tot en met 29 januari vijf toertochten gepland stonden. Dat programma is nu afgelast.

Volledig scherm © ANP