Otter hoopt stiekem op rentree Knegt in Dordrecht

,,Hoe mooi zou het zijn om Sjinkie voor eigen publiek te laten starten?", zei Otter bij de NOS tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Leeuwarden.



Knegt was zelf graag al in actie gekomen in de Elfstedenhal. Otter vond het echter te vroeg voor een rentree van de 30-jarige Fries, die een jaar geleden zware brandwonden opliep bij een ongeluk met de houtkachel in zijn woning.



,,Sjinkie heeft gewoon nog even tijd nodig", zegt Otter. ,,Als hij aan een wedstrijd begint, wil hij echt presteren en om de podiumplekken kunnen strijden. Meer dan terecht natuurlijk, dat moet hij ook willen. Maar ik denk dat zijn enthousiasme nu nog even iets te groot is."