Otterspeer en Leerdam verdedigen koppositie voor slotstuk NK sprint

VIDEO Carlijn Achtereek­te met eerste allroundti­tel naar WK

16:31 Carlijn Achtereekte is Nederlands kampioene allround schaatsen. De schaatsster uit Lettele pakte de titel door in een sterke 5000 meter ploeggenote Joy Beune te verslaan in een persoonlijk record: 6.49,81 minuten. Ze pakte daarmee ook het felbegeerde laatste ticket voor het WK allround.