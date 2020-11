Oud-bondscoach Kuiper aan de slag bij Sven Kramer Academy

,,Zijn aanstelling betekent dat we ontzettend veel kennis en ervaring op het gebied van trainerschap in huis hebben gehaald, en daar zijn we erg blij mee", liet SKA weten. Kuiper raakte in het voorjaar zijn baan in Canada kwijt. Hij werkte daar sinds augustus 2018 als technisch adviseur van de Canadese schaatsbond.



Kuiper is al ruim twintig jaar werkzaam als trainer/coach in de schaatswereld. Hij begeleidde onder anderen Gerard van Velde, Sven Kramer en Ireen Wüst naar olympische titels. Van 2014 tot en met 2018 was hij als bondscoach verantwoordelijk voor de selectie en coaching van de langebaanschaatsers op de ploegachtervolging, massastart en teamsprint.