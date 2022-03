Patrick Roest test kort na WK allround positief op coronavirus

Roest liet zich voor en tijdens het toernooi ook steeds testen op corona, maar die uitslagen waren negatief. De winnaar van olympisch zilver op de 5 en 10 kilometer, voelde zich echter niet helemaal fit en liet zich bij thuiskomst in Nederland weer testen. ,,Gezien het feit dat ik me zo voel en dat meerdere schaatsers uit onze ploeg en daarbuiten afgelopen week positief testten, komt dit voor mij niet als een verrassing”, aldus Roest. ,,Het verklaart misschien ook waarom ik het toernooi als zo zwaar heb ervaren.” Beau Snellink en Marcel Bosker, ploeggenoten van Roest, testten eerder positief.

De wereldbekerfinale in Thialf is zaterdag en zondag. Roest over zijn kans op deelname: ,,Dat zullen we later deze week zien. Ik hoop in ieder geval snel weer fit te zijn.”