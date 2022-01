Patrick Roest woest over KNSB-keuzes voor Winterspelen: ‘Niks persoonlijks tegenover Sven Kramer of Marcel Bosker’

De keuze van de KNSB gaat ten koste van Roest, die op het kwalificatietoernooi sneller was dan Bosker. Roest won vier jaar geleden in Pyeongchang nog zilver op de 1500 meter en werd op die afstand ook derde op de WK afstanden. ,,Dát die twee jongens worden aangewezen in het belang van de Team Pursuit snap ik wel. Alleen de keuzes voor welke individuele onderdelen ze worden aangewezen begrijp ik absoluut niet", lucht Roest zijn hart.

Ook stoort Roest zich aan de wijze waarop dit gebeurt en de gebrekkige communicatie vanuit de bond en bondscoach. ,,Zo is er met sommige schaatsers wel overleg geweest en met mij en anderen weer niet. Ik ben altijd erg loyaal geweest naar de bond. Als ze me nodig hadden stond ik er. Maar daar wordt blijkbaar niet naar gekeken.” Roest maakt net als Kramer en Bosker onderdeel uit van Team Jumbo-Visma.

De zeer teleurgestelde Roest weet nog niet of hij in zal gaan op een eventuele uitnodiging voor de Team Pursuit op de EK Afstanden die komende vrijdag beginnen. ,,Laten we wel vooropstellen dat dit absoluut niks persoonlijks is tegenover Sven Kramer of Marcel Bosker. Natuurlijk willen die jongens rijden, dat willen we allemaal.”