Patrick Roest zet snelste tijd neer op 500 meter, Marcel Bosker in twee pogingen naar zesde tijd

Sjinkie Knegt niet geselec­teerd voor EK shorttrack in Polen: ‘Geen uitleg gekregen’

Sjinkie Knegt is niet geselecteerd voor het EK shorttrack, eind volgende week in het Poolse Gdansk. De voormalige kopman van de ploeg wist zich niet op eigen kracht te kwalificeren en was afhankelijk van een aanwijsplek. Na het NK van afgelopen weekeinde uitte hij zijn onvrede over diverse zaken.

3 januari