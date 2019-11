Pechstein (47) ‘onbedreigd’ naar 39ste titel op curieuze 5000 meter

Pechstein (47) voegt 38ste Duitse titel toe erelijst

8 november De Duitse schaatsster Claudia Pechstein heeft haar 38e titel veroverd bij de afstandskampioenschappen in eigen land. De 47-jarige meervoudig olympisch en wereldkampioene won in Inzell de 3000 meter in een tijd van 4.05,57. Daarmee was ze meer dan vier seconden sneller dan Roxanne Dufter.