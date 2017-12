Pechstein slaat EK schaatsen in Kolomna over

,,Mede daardoor heeft dit toernooi voor mij in een olympisch seizoen geen enkele waarde", liet de 45-jarige rijdster weten.



De vijfvoudig olympisch kampioene gaat bij Pyeongchang 2018 op jacht naar haar zesde olympische titel. Met name op de 5000 meter behoort ze tot de medaillekandidaten. Bij de wereldbeker vorige maand in Stavanger reed ze op deze afstand verrassend de beste tijd (6.56,60). Dat was haar dertigste wereldbekerzege op een individueel nummer in haar 26-jarige loopbaan als internationaal rijdster.