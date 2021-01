Pijlsnelle Kok lijkt onverslaanbaar op wereldbeker 500 meter

Afmelding Leerdam

,,Nee, winnen went nog niet, het is elke keer weer spannend”, bekende Kok bij de NOS. ,,In tegenstelling tot vorige week was ik nu snel op de opening, maar minder snel in mijn rondje. Dat kwam vooral doordat ik de laatste binnenbocht met te weinig lef inging. Maar mijn tijd was gelukkig weer goed genoeg voor de overwinning. Hopelijk valt alles voor mij bij de WK over twee weken samen. Met deze wereldbekerraces doe ik in elk geval veel ervaring op, ook hoe ik met de spanning moet omgaan.”