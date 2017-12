Ploegenachtervolging kan olympische tickets kosten

Nederlandse mannen vallen tegen op 500 meter, winst Bois­vert-La­croix

3 december Voor de eerste keer in dit wereldbekerseizoen schaatsen heeft Nederland bij de mannen op de 500 meter het podium gemist. Ronald Mulder eindigde in Calgary als vierde in 34,43. Daarmee bleef de Nederlandse kampioen op de sprintvierkamp 0,05 seconde verwijderd van brons, dat ging naar de Fin Mika Poutala (34,38).