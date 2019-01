Publiek in Thialf wordt belazerd

Maar topsport is keuzes maken: alles staat in het teken van de WK afstanden over twee weken en de winnaar heeft altijd gelijk. Dus als we straks weer een karrenvracht aan medailles ophalen bij de WK in Inzell, moeten alle critici hun mond houden.



Dus pak ik nog even mijn moment voordat we weer allemaal de polonaise gaan lopen. Het zit me dwars. Is het echt te veel gevraagd om als toppers met elkaar af te spreken twee keer per seizoen allemaal aan de start te verschijnen? Eerst op de NK afstanden en dan de tweede keer op de NK allround of sprint. Zijn de schaatsers dat niet aan het publiek verschuldigd? Mensen hebben kaartjes gekocht in de veronderstelling al die schaatsgoden een keer van dichtbij in actie te kunnen zien. In eigen huis nog wel!